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Церемония взвешивания Усика и Фьюри: онлайн-трансляция события

Боксеры тяжеловесы встанут на весы.
Сегодня, 11:57
Getty Images
Getty Images

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) и бывший чемпион Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) проведут церемонию взвешивания.

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Событие будут освещать онлайн и стартует оно около 20:00 по киевскому времени. Следить за событием можно с помощью плеера ниже.

Отметим, что перед первым боем Александр Усик показал наибольший вес в карьере - 105,9 кг, тогда как под британцем весы продемонстрировали 118,8 кг.

На ISPORT можно ознакомиться с котировками букмекеров и узнать, кого они считают фаворитом этого противостояния.

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Церемония взвешивания Усика и Фьюри: онлайн-трансляция события
Церемония взвешивания Усика и Фьюри: онлайн-трансляция события

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