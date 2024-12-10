Усик - Фьюри: где и когда состоится реванш

ISPORT.ua рассказывает, когда и где пройдет второй бой между украинским и британским супертяжеловесами.

Чемпион мира по версиям WBА, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) в ночь с 18 на 19 мая одолел обладателя титула WBС британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал абсолютом дивизиона, объединив все пояса.

Поединок состоялся на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, возглавив боксерское шоу из серии Riyadh Season.

Источник: Getty Images

По ходу противостояния Фьюри в девятом раунде отсчитали нокдаун, а итоговая победа раздельным решением была присуждена Усику со счетом 115:112, 114:113, 113:114. Таким образом, украинскому боксеру покорилось историческое достижение, ведь впервые абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона собрал в одних руках четыре основных пояса.

Изначально контракт на бой предусматривал повторный поединок с обоюдной возможностью для проигравшей стороны получить незамедлительный реванш.

Где и когда состоится реванш Усик - Фьюри

Еще до первого поединка руководитель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился определенной информацией по поводу организации повторной встречи в ринге украинца и британца.

Бой должен пройти в рамках боксерских шоу серии Riyadh Season, а местом его проведения должна снова стать столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

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Фьюри сразу после поражения от Усика в бою за звание абсолютного чемпиона, которое стало для него первым в профессиональной карьере, заявил, что желает получить реванш.

"Считаю, что я выиграл бой. Сейчас мы возвращаемся в свои семьи, мы отдохнем, а затем продолжим в октябре. Я не собираюсь плакать и оправдываться. Есть условие о реванше, и мы вернемся в октябре".

Источник: Getty Images

В свою очередь новоиспеченный бесспорный чемпион также не отказался от повторного противостояния.

"Конечно, я готов к реваншу. Мы устроим еще одну крутую битву".

Впрочем, затем от Фьюри начали звучать противоречивые заявления. Уже бывший чемпион начал размышлять о целесообразности продолжения карьеры и необходимости времени, чтобы определиться.

"Сейчас у меня будет отпуск. Я поеду домой к жене и детям. Посмотрю, чем хочу заняться. Через несколько месяцев мне исполнится 36. Я занимаюсь боксом с детства. Это то, что есть.

Чем все это закончится? У меня сотни драк и черепно-мозговые травмы. Хочу ли я оказаться в инвалидном кресле? Я не уверен. Дело в том, что я все еще люблю эту игру - мне там было весело, я действительно получал удовольствие - тогда я продолжу этим заниматься".

Источник: Getty Images

В то же время "Цыганский король" делился мыслями о реванше с Усиком и о том, что он собирается изменить, чтобы в этот раз успех был на его стороне.

"Думаю, в потенциальном реванше я бы делал бы то же самое, но намного больше. Я бы увеличил плотность защиты, был бы более сконцентрированным и не слишком бы много возился. Просто мне было действительно весело в ринге. Я играл с ним, бил по корпусу, наносил апперкоты в голову. Я думал, что диктую условия боя. Я наносил ему удары по корпусу с обеих сторон".

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Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен после первого боя оценил вероятность организации реванша, заявив, что повторный поединок станет возможным, если оба боксера захотят его провести, несмотря на подписанный контракт.

"Мы готовы, потому что контракт подписан. Но Тайсон должен захотеть сделать это, и Усик должен захотеть сделать это. Если один из них скажет, что с него хватит, то так и будет. Это будет их выбор. Усик после завоевания звания абсолютного чемпиона может сказать, что уходит. Я не говорю, что он так сделает, но у него есть выбор.

Фьюри на ринге сразу заявил, что хочет реванша с Усиком. Но я ему сказал: "Подожди. Ты был вдали от семьи с декабря прошлого года. Два тренировочных лагеря один за другим без единого боя между ними. Это долгое время, чтобы быть вдали от семьи. Ты не должен принимать никаких решений. Контракт заключен, если ты захочешь его выполнить, ты его выполнишь".

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