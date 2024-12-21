"Педаль газа может поломаться": Фроч предсказал итог реванша Усик - Фьюри

Бывший чемпион второго среднего веса Карл Фроч прокомментировал результаты взвешивания реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, британец допустил ошибку, ведь набрал вес - 127,5 кг.

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"Посмотрите на Усика, это улыбка и самообладание. Учитывая, как прошел первый бой и девятый раунд, я сделал его фаворитом, а сейчас еще больше уверен в этом.

Нельзя списывать со счетов Фьюри. Он большой и сильный парень, но 281 фунт - это слишком тяжело даже для него. Если вы не нокаутируете соперника в первых трех-четырех раундах, то педаль газа может поломаться. Он сам набрал этот лишний вес и сомневаюсь, что оказал себе этим дополнительную услугу.

Я могу ошибаться. Тайсон может пойти туда и навалиться на Усика, поймать и попытаться нокаутировать. Думаю, это его план на предстоящий бой", - приводит слова Фроча Boxing News 24.

Ранее Фьюри решил пригрозить Усику, подчеркнув свою серьезность.

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