"Будет много боли": Фьюри решил пригрозить Усику, подчеркнув свою серьезность

Британский боксер озвучил свои намерения на реванш с украинцем.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри во время финальной пресс-конференции перед реваншем с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком дал грозное обещание на будущий бой.

Британский боксер заявил, что в этот раз подойдет к поединку абсолютно серьезно и покончит с соперником.

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"Мне нечего сказать, кроме того, что в реванше будет много боли. Вы все увидите. Разговоры завершены.

Вы знаете, что во время первого боя я много говорил, шутил, но в этот раз я полностью серьезен. В субботу вечером я нанесу Усику долбанный вред. Просто смотрите, как я буду выполнять свою работу, этому дурачку конец", - сказал Фьюри на пресс-конференции.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик рассказал, как завершится его реванш с Фьюри.

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