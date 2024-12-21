"Всегда находит способ победить": Атлас сделал ставку на реванш Усик - Фьюри

Американский тренер Тедди Атлас назвал фаворита реванша между объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Специалист будет поддерживать украинца, ведь тот имеет уникальную способность побеждать.

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"Кто победит? Усик. Почему? Он всегда находит способ победить. Можете пересмотреть его поединки с самого детства.

Он выиграл олимпийское золото, стал абсолютным чемпионом первого тяжелого веса, защитил свои титулы, потом отправился по разным странам, чтобы сразиться с более крупными бойцами супертяжелого дивизиона. Он неоднократно доказывал, что неслучайно достиг таких высот.

Парни оставили часть себя в первом бою. Если честно, то все сводится к тому, кто больше выложился в первом поединке. Мне кажется, что это Фьюри. Поэтому я выбираю Усика", - приводит слова тренера Seconds Out.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик отреагировал на рекордный вес Фьюри перед реваншем.

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