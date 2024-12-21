Нганну назвал победителя боя Усик - Фьюри

Чемпион PFL и бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну поделился мнением относительно реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам камерунца, он поддерживает британца в бою с украинцем.

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"Этот бой может пройти по любому сценарию, но если вы спросите меня о победителе, я выбрал бы Тайсона, хотя после первого поединка трудно не отдать победу Усику, но я отдам ее Фьюри. Тайсон победит в любом случае", - приводит слова Нганну Boxing King Media.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик отреагировал на рекордный вес Фьюри перед реваншем.

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