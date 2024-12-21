"Это его путь к победе": бывший тренер Дюбуа сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Шейн МакГиган, бывший тренер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от реванша Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

По словам тренера, украинский боксер победит, если британец не сможет нокаутировать его на старте боя.

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"Фьюри не хватило агрессии в первом бою, когда он был слишком спокойным и расслабленным. Ему нужно оставаться заряженным и вкладываться в удары по Усику. Это его путь к победе.

Тайсон будет успешнее, чем в первом поединке, где он мог уронить Усика. Если бой будет долгим, то я склоняюсь к победе Усика по очкам или досрочно", - сказал тренер для Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик отреагировал на рекордный вес Фьюри перед реваншем.

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