"Дам свою голову на отсечение": Нельсон сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Бывший чемпион мира Джонни Нельсон высказался про реванш обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика с Тайсоном Фьюри.
Эксперт считает, что "Цыганский король" сможет одержать досрочную победу.
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"Я дам свою голову на отсечение и скажу, что Фьюри победит досрочно. Я прошел полный цикл.
Как правило, я критикую Тайсона за все, что он делает и говорит, но в таком важном бою, в поединке за наследие мне нравится все", - сказал Нельсон для Sky Sports.
Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.
Ранее Усик отреагировал на рекордный вес Фьюри перед реваншем.
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