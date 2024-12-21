"Дам свою голову на отсечение": Нельсон сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон высказался про реванш обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Эксперт считает, что "Цыганский король" сможет одержать досрочную победу.

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"Я дам свою голову на отсечение и скажу, что Фьюри победит досрочно. Я прошел полный цикл.

Как правило, я критикую Тайсона за все, что он делает и говорит, но в таком важном бою, в поединке за наследие мне нравится все", - сказал Нельсон для Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик отреагировал на рекордный вес Фьюри перед реваншем.

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