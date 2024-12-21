"Однозначно переедет": Владимир Кличко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказался про поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Легенда бокса считает, что украинец победит британца.

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"Я увидел Александра впервые за долгое время. Он в таком положительном настроении! Его энергия просто бьет ключом. С такой энергией он однозначно переедет Фьюри в субботу вечером. Это мой прогноз-пожелание.

Остановит ли Усик Фьюри? Ну, он почти остановил его в первом бою. Не забывайте, что первые девять раундов поединка были сложными. После девятого раунда Александр просто задал жару, и мы увидели то, что увидели: он почти закончил бой досрочно", - сказал Кличко в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Усик отреагировал на рекордный вес Фьюри перед реваншем.

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