"На секунду можно представить": промоутер Усика высказался о трилогии с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о противостоянии украинца с Тайсоном Фьюри.

Функционер заявил, что команды не обсуждали трилогию, однако существует вероятность, что они могут провести третий бой.

Читай также: "Однозначно переедет": Владимир Кличко сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

"С коммерческой точки зрения третий поединок, трилогия - это вау. Поэтому для Турки Аль аш-Шейха, который является местным боксерским магнатом, но уже всемирного масштаба, это важно с точки зрения бизнеса. Но влияет ли это на результат? Слава Богу, нет.

Был ли со мной прямой контакт по поводу трилогии? Нет. Речь о трилогии зашла после первого поединка, когда стало понятно, что Тайсон не победил, а в контракте у нас есть матч-реванш.

Если уже естьреванш и поражение Тайсона с их точки зрения, а с нашей точки зрения победа Усика, то таким образом было бы удобно на какую-то секунду представить, что трилогия возможна, если Тайсон победит во втором бою", - сказал Красюк для MEGOGO.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!