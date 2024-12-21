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"На секунду можно представить": промоутер Усика высказался о трилогии с Фьюри

Красюк назвал вариант, при котором возможен третий бой.
Сегодня, 14:50
Александр Красюк / Getty Images
Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о противостоянии украинца с Тайсоном Фьюри.

Функционер заявил, что команды не обсуждали трилогию, однако существует вероятность, что они могут провести третий бой.

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"С коммерческой точки зрения третий поединок, трилогия - это вау. Поэтому для Турки Аль аш-Шейха, который является местным боксерским магнатом, но уже всемирного масштаба, это важно с точки зрения бизнеса. Но влияет ли это на результат? Слава Богу, нет.

Был ли со мной прямой контакт по поводу трилогии? Нет. Речь о трилогии зашла после первого поединка, когда стало понятно, что Тайсон не победил, а в контракте у нас есть матч-реванш. 

Если уже естьреванш и поражение Тайсона с их точки зрения, а с нашей точки зрения победа Усика, то таким образом было бы удобно на какую-то секунду представить, что трилогия возможна, если Тайсон победит во втором бою", - сказал Красюк для MEGOGO.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Фьюри.

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