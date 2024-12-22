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Джошуа назвал победителя реванша Усик - Фьюри

Британец удивил выбором в последнем раунде.
Сегодня, 02:31
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

В Саудовской Аравии Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше и защитил чемпионские пояса.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа выбрал победителя боя.

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Джошуа посчитал, что украинец победил. Энтони отдал Александру шесть раундов, а Фьюри - пять. Последний раунд он посчитал ничейным.

Напомним, что Усик посвятил победу над Фьюри своей матери и матерям Украины.

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