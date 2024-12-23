Боб Арум подобрал место для проведения поединка Фьюри – Джошуа

Легендарный промоутер Боб Арум, работающий с Тайсоном Фьюри, видит только один бой для своего клиента после второго подряд поражения от Александра Усика – против Энтони Джошуа. Об этом сообщает Sky Sports.

Арум хочет провести поединок, который еще несколько лет назад эксперты называли "самым большим боем среди супертяжеловесов", который можно увидеть.

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Деятель считает, что если проводить такие большие бои в Саудовской Аравии или где-нибудь подальше от родных стран боксеров, то это только навредит.

Этот бой должен пройти в Великобритании на легендарном стадионе Уэмбли. Там-то ему место. Если вы продолжите проводить такие большие поединки за пределами местной территории, то навредите спорту и азарту, который он приносит. Уэмбли – очевидный выбор

Оба британца хотели встретиться друг с другом, но "встрял" Усик, который по два раза побил обоих и сильно "уменьшил цену" этого противостояния.

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