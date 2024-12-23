Усик назвал победителя боя Джошуа - Фьюри

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) поделился мнением о возможном бое Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Украинец считает, что Энтони, вероятно, победит в поединке.

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"Возможно, Энтони Джошуа победит, если они встретятся.

Нокаутом или по очкам? Я не знаю. Возможно, по очкам. Не знаю", - сказал украинец для Boxing King Media.

Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей.

Напомним, Усик сделал первое обращение в Сети после победы над Фьюри.

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