"Ограбление?": Атлас назвал победителя реванша Усик - Фьюри
Авторитетный тренер Тедди Атлас высказался о победе объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.
Эксперт заявил, что он согласен с решением судей, которые единогласно присудили - 116:112.
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"У меня получилось 116-112 в пользу Усика. Я не понимаю всех этих людей, которые говорят об ограблении. С шестого раунда Усик делал то, что он обычно делает. У него был плохой пятый раунд, и что он сделал? Он ответил. Он находит путь к победе.
Усик выиграл шесть раундов подряд. Я отдал последний раунд Фьюри. Были раунды, которые Тайсон пытался украсть, и я не был уверен, как их оценят судьи. Многие думали, что близкие раунды отдадут Фьюри. В целом с шестого раунда один человек контролировал темп и ритм боя, был боссом в поединке, и этим человеком был Усик", - приводит слова Атласа Seconds Out.
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