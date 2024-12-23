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Фроч жестко раскритиковал Дюбуа за выходку в реванше Усик - Фьюри

Британец отметил некультурный поединок британца.
23 декабря, 19:03
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион Карл Фроч раскритиковал чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Эксперт прокомментировал поступок британца, который вышел на ринг к Усику с требованием провести реванш.

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"Мне это не понравилось. Усик только провел тяжелый бой. Он был уставший, с синяками и просто хотел дать свое интервью", - приводит слова аналитика Boxing Kingdom/

Отметим, что Усик победил Фьюри единогласным решением судей.

Ранее Фроч назвал переломный момент в реванше Усик - Фьюри.

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