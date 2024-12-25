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Промоутер оценил шанс на бой Джошуа - Фьюри

Уоррен оценил положение британцев в боксе.
Сегодня, 12:25
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу организации поединка между его подопечным и Энтони Джошуа.

По словам функционера, есть вероятность, что "Цыганский король" завершит карьеру.

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"Если Тайсон хочет драться, то он будет драться. Если нет, он все равно победитель. Если он встретится с Джошуа, то они продадут все места на любой арене.

Я хочу, чтобы этот бой состоялся, но все зависит от решения Тайсона. Если нет, то кого это волнует? Этим парням больше нечего доказывать. У них были выдающиеся карьеры. Они блестяще предоставляли Великобританию. Парни делали то, что их просили и теперь у них много денег в банке. Они финансово обеспечены. Им больше не нужно драться", - приводит слова промоутера Boxing News 24/7.

Отметим, что Фьюри отметился достойным жестом в адрес украинцев после поражения от Усика.

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