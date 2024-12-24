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"Мы сделаем это": Усик выразил готовность записать песню с известным украинским певцом

Александр готов попробовать себя в новой роли.
Сегодня, 19:59
Александр Усик и Артем Пивоваров / Getty Images
Александр Усик и Артем Пивоваров / Getty Images

Легенда украинского и мирового бокса Александр Усик поделился мыслями о певце Артеме Пивоварове, который исполнил гимн Украины перед реваншем с Тайсоном Фьюри и свой хит Барабан на пресс-конференции перед вечером бокса.

Усик расхвалил известного соотечественника, назвав его замечательным и энергичным парнем, а также выразил готовность записать фит с Пивоваровым.

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«Артем замечательный парень. Он очень энергичный. Делает хорошую музыку.

Готов ли я записать песню с ним? Да. Я готов, мы сделаем это», - сказал Александр в интервью Boxing King Media.

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