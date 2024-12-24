"Казалось, что Тайсону отдадут победу": Экс-тренер Фьюри оценил его реванш с Усиком

Бывший тренер Тайсона Фьюри Бен Дэвисон, который ныне работает с Энтони Джошуа, высказался о победе чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика в реванше.

По словам специалиста, его, безусловно, разочаровало поражение британца, но он отдает должное его сопернику в невероятно близком поединке.

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"Я думаю, что это был крайне близкий бой. Я не считал каждый раунд и ненавижу, когда люди высказывают мнение, не объясняя, как они считали. Если ты не вел судейскую записку, то как у тебя может быть убедительное мнение?

Я считаю, что это было очень близко. Мне казалось, что Тайсону отдадут победу, но многие люди рядом со мной говорили, что победил Усик. Некоторые из них говорили, что Александр победил явно, так что это сложно. Безусловно, я опустошен из-за поражения Тайсона. Но мои поздравления Усику", - сказал Дэвисон в комментарии Boxing Social.

Ранее Эвандер Холифилд обратился к Фьюри после его поражения в реванше с Усиком.

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