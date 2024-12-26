iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Последние несколько раундов стали решающими": Аллен оценил победу Усика над Фьюри

Спарринг-партнер боксеров назвал победителя реванша.
Сегодня, 10:00
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский супертяжеловес Дейв Аллен поделился мнением о реванше между Тайсоном Фьюри и объединенным чемпионом его весовой категории Александром Усиком.

По словам спарринг-партнер боксеров, считает, что украинец справедливо победить.

Читай также: "Твоя душа разбита": Нельсон оценил реванш Усик - Фьюри

"Я не смотрел весь бой. Я не смотрел все 12 раундов. Наверное, было бы несправедливо, с моей стороны дать сейчас полный разбор. Из того что я видел, могу предположить, что решение было правильным.

Это был хороший бой. Потрясающий. Оба парня являются бойцами высшего класса. Было волнительно, так как никто не понимал, в какую сторону все пойдет. Думаю, что последние несколько раундов стали решающими. Но опять же, я полностью не смотрел, поэтому не могу дать полную оценку", - приводит слова Аллена BoxNation.

Ранее Уоррен раскритиковал Дюбуа за дикий поступок по отношению к Усику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Это будет позором": спарринг-партнер Фьюри предсказал судьбу Тайсона "Это будет позором": спарринг-партнер Фьюри предсказал судьбу Тайсона
Гутцайт сообщил, когда вернут россиян на Олимпийские игры Гутцайт сообщил, когда вернут россиян на Олимпийские игры
Команда Зинченко попробует взять реванш у MOUZ в финале EPL Season 22 Команда Зинченко попробует взять реванш у MOUZ в финале EPL Season 22
"Возможно, пора завершать карьеру": тренер высказался о реванше Усик - Фьюри "Возможно, пора завершать карьеру": тренер высказался о реванше Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Бокс11:50
"Это будет позором": спарринг-партнер Фьюри предсказал судьбу Тайсона
Олимпийские игры11:22
Гутцайт сообщил, когда вернут россиян на Олимпийские игры
Киберспорт11:00
Команда Зинченко попробует взять реванш у MOUZ в финале EPL Season 22
Бокс10:50
"Возможно, пора завершать карьеру": тренер высказался о реванше Усик - Фьюри
Украина10:20
УХЛ: Сокол по буллитам обыграл Шторм Одессу
Бокс10:00
"Последние несколько раундов стали решающими": Аллен оценил победу Усика над Фьюри
Европа09:35
Лунин вместе с семьей отправились на отдых в горы
Европа09:05
Футбол сегодня: Манчестер Сити - Эвертон, Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед, матчи Челси и Ливерпуля
Бокс08:40
Усик рассказал, кого из своих британских соперников не считает другом
НБА08:15
НБА: Нью-Йорк дожал Сан-Антонио в первом Рождественском матче, победы Лейкерс и Финикс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK