"Это будет позором": спарринг-партнер Фьюри предсказал судьбу Тайсона

Британский супертяжеловес Дэйв Аллен высказался о будущем Тайсона Фьюри после поражения от Александра Усика.

Спарринг-партнер британца и украинца рассказал, что "Цыганскому королю" нужен третий бой с Александром.

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"Я бы хотел увидеть третий поединок. Я не хочу видеть, как Фьюри дерется с кем-то еще. Я не хочу видеть, как Тайсон проигрывает кому-то другому.

Если он снова проиграет, это будет позором. Я не хочу видеть, как кто-то из них проигрывает кому-то другому. Парни так много выжали друг из друга за эти два боя", - приводит слова Аллена BoxNation.

Ранее Усик рассказал, кого из своих британских соперников не считает другом.

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