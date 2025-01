Инсайдер раскрыл, когда Уайлдер проведет свой следующий бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) вскоре вернется на ринг.

Комментатор и спортивный журналист Манук Акопян сообщил, что американец проведет свой следующий бой в апреле на ивенте BLK Prime.

I'm told @BronzeBomber will return for a comeback fight in April on BLK Prime.



Wilder and manager Shelley Finkel will meet with the media in Los Angeles on Saturday to announce the opponent. pic.twitter.com/QFWP1SK18C