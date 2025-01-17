"Я возвращаюсь": Джойс назвал следующего соперника после сенсационного поражения от Чисоры

Британский представитель супертяжелого веса Джо Джойс сообщил, что в своем следующем бою встретится в ринге с немцем Патриком Корте.

Поединок должен состояться 1 марта на арене Bournemouth International Centre в Борнмуте, Великобритания.

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"Мой соперник Патрик Корте на данный момент. Я не уверен, потому что он может сняться, но с кем я не подерусь, это будет крутой бой. Я всегда стремлюсь развлечь публику. Ради этого я тренировался на Рождество.

Я взволнован, потому что хочу начать год удачно, а дальше будет больше увлекательных боев. Это ступенька к большему количеству поединков и, надеюсь, к более громким именам. Мой менеджер и промоутер уже обсуждают следующие шаги. Очень много вариантов и потенциальных боев. Я возвращаюсь на победную тропу. Начну год со взрыва", - сказал Джойс в комментарии FightHype.

Напомним, что в своем последнем бою в июле 2024 года Джо Джойс потерпел неожиданное поражение единогласным решением судей от Дерека Чисоры.

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