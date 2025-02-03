Канело и Кроуфорд достигли договоренности о бое
Зрители получат один из лучших боксеров в истории.
Чемпион WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO) и обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) проведут поединок.
Как сообщает The Ring, боксеры достигли договоренности о бое.
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Поединнок пройдет в сентябре – точная дата будет определена позже, а местом проведения станет Лас-Вегас.
На кону поединка будут стоять титулы Канело во втором среднем весе (76,2 кг), Кроуфорд сейчас выступает в первом среднем весе (69,8 кг).
Ранее промоутер ответил, может ли Усик закончить карьеру.
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