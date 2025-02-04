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Рой Джонс призвал провести бой Фьюри – Джошуа

Именитый спортсмен назвал причину для поединка.
Сегодня, 07:25
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Sky Sports
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Sky Sports

Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший высказался по поводу возможного поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам именитого спортсмена, через 20 лет будут споры, кто лучше между них, так что нужно организовать бой.

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"Тайсону нужен бой против Джошуа. Нет других причин для возращения. Это единственный бой, который хочет Великобритания. Все хотят узнать, кто лучший супертяжеловес Великобритании. 

Нужно, чтобы споры о победителе в поединке между Фьюри и Джошуа развеялись. Мы не хотим спорить через 20 лет о том, кто лучший. Я хочу, чтобы все решилось сейчас. Проблема в том, что у обоих парней достаточно денег", - приводит слова Джонса IFL TV.

Ранее сообщалось, что Кличко может провести чемпионский бой с бывшим соперником.

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