Рой Джонс назвал победителя боя Фьюри - Джошуа

Американец упомянул Усика и рассказал, как он влияет на поединок.

Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший поделился мнением относительно фаворита возможного поединке между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Авторитетный боксер на примере украинца Александра Усика рассказал, что Тайсон фаворит боя.

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"Сложно выбрать победителя. Но из-за опыта прошлых их боев, из-за того, что я видел, я бы отдал предпочтение Фьюри. Учитывая два боя Фьюри с Усиком и учитывая два поединка Джошуа против Усика… Тайсон немного лучше выступил против Усика.

Фьюри умеет приспосабливаться. У Джошуа есть нейтрализатор. Если он ударит чисто, то может произойти все что угодно. Поэтому я всегда говорю, что тут шансы 50 на 50, но немного больше склоняюсь в сторону Тайсона", - приводит слова американца IFL TV.

Ранее Рой Джонс призвал провести бой Фьюри – Джошуа.

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