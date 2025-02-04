iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Рой Джонс назвал победителя боя Фьюри - Джошуа

Американец упомянул Усика и рассказал, как он влияет на поединок.
Сегодня, 10:30
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / dazn.com
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / dazn.com

Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший поделился мнением относительно фаворита возможного поединке между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Авторитетный боксер на примере украинца Александра Усика рассказал, что Тайсон фаворит боя.

Читай также: "Пусть подождет меня": топ-боксер бросил вызов Усику

"Сложно выбрать победителя. Но из-за опыта прошлых их боев, из-за того, что я видел, я бы отдал предпочтение Фьюри. Учитывая два боя Фьюри с Усиком и учитывая два поединка Джошуа против Усика… Тайсон немного лучше выступил против Усика.

Фьюри умеет приспосабливаться. У Джошуа есть нейтрализатор. Если он ударит чисто, то может произойти все что угодно. Поэтому я всегда говорю, что тут шансы 50 на 50, но немного больше склоняюсь в сторону Тайсона", - приводит слова американца IFL TV.

Ранее Рой Джонс призвал провести бой Фьюри – Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Что ты мне сделаешь?": Макгрегор плюнул в лицо фанату "Что ты мне сделаешь?": Макгрегор плюнул в лицо фанату
ИИХФ приняла решение об участии россии в ЧМ-2026 ИИХФ приняла решение об участии россии в ЧМ-2026
Тренер Жироны оценил украинского вратаря - он переведен в первую команду Тренер Жироны оценил украинского вратаря - он переведен в первую команду
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Янга возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Янга возглавил рейтинг
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

ММА12:44
"Что ты мне сделаешь?": Макгрегор плюнул в лицо фанату
Европа и мир12:35
ИИХФ приняла решение об участии россии в ЧМ-2026
Европа12:15
Тренер Жироны оценил украинского вратаря - он переведен в первую команду
НБА12:14
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Янга возглавил рейтинг
Украина11:50
Трансферы УПЛ: Кривбасс арендовал нападающего из Венесуэлы
Киберспорт11:15
NaVi сыграют с TheMongolz за полуфинал IEM Katowice 2025
Европа10:50
Футбол сегодня: Аталанта и Атлетико сыграют в Кубках
Бокс10:30
Рой Джонс назвал победителя боя Фьюри - Джошуа
Украина10:05
"Легенда покидает нас": Капитан Шахтера прокомментировал уход Зубкова
Бокс09:40
"Пусть подождет меня": топ-боксер бросил вызов Усику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK