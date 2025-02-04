iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Рой Джонс назвал фаворита боя Джошуа – Уайлдер

Легендарный боксер сравнил последние поединки боксеров.
Сегодня, 13:58
Рой Джонс / Getty Images
Рой Джонс / Getty Images

Легендарный Рой Джонс-младший высказался о возможном поединке между экс-чемпионами мира супертяжелого веса Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

По словам эксперта, британец фаворит противостояния, но панчер доставит проблемы.

Читай также: Рой Джонс призвал провести бой Фьюри – Джошуа

"Это тяжелый бой, но думаю, тут больше шансов на победу у Джошуа. Все говорят, что Деонтей пробит и все такое, но Джошуа тоже довольно сильно пострадал. 

В бою против Паркера Уайлдер выглядел так, как будто больше не хочет драться. Мне он не понравился. Так что посмотрим", - приводит слова американца IFL TV.

Ранее Рой Джонс назвал победителя боя Фьюри - Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Никто не застрахован: MVP НБА отреагировал на обмен Дончича в Лейкерс Никто не застрахован: MVP НБА отреагировал на обмен Дончича в Лейкерс
Трабзонспор собрался расширить колонию украинцев звездой Динамо Трабзонспор собрался расширить колонию украинцев звездой Динамо
Роналду признался, хочет ли он сыграть на чемпионате мира-2026 Роналду признался, хочет ли он сыграть на чемпионате мира-2026
IEM Katowice 2025: Liquid - Spirit, Eternal Fire - FaZe, матч NaVi за полуфинал турнира IEM Katowice 2025: Liquid - Spirit, Eternal Fire - FaZe, матч NaVi за полуфинал турнира
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

НБА15:28
Никто не застрахован: MVP НБА отреагировал на обмен Дончича в Лейкерс
Европа15:00
Трабзонспор собрался расширить колонию украинцев звездой Динамо
Другие страны14:50
Роналду признался, хочет ли он сыграть на чемпионате мира-2026
Киберспорт14:20
IEM Katowice 2025: Liquid - Spirit, Eternal Fire - FaZe, матч NaVi за полуфинал турнира
Бокс14:18
Сиренко начал лагерь перед первым боем года
Бокс13:58
Рой Джонс назвал фаворита боя Джошуа – Уайлдер
Европа13:44
Экс-звезда Шахтера на пороге возвращения в АПЛ
Украина13:26
Срна анонсировал новые трансферы Шахтера
Украина13:25
Календарь Динамо: "бело-синие" запланировали спарринги перед возобновлением УПЛ
Украина13:02
Суперлига: Черкасские Мавпы - Киев-Баскет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK