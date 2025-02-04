Рой Джонс назвал фаворита боя Джошуа – Уайлдер

Легендарный Рой Джонс-младший высказался о возможном поединке между экс-чемпионами мира супертяжелого веса Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

По словам эксперта, британец фаворит противостояния, но панчер доставит проблемы.

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"Это тяжелый бой, но думаю, тут больше шансов на победу у Джошуа. Все говорят, что Деонтей пробит и все такое, но Джошуа тоже довольно сильно пострадал.

В бою против Паркера Уайлдер выглядел так, как будто больше не хочет драться. Мне он не понравился. Так что посмотрим", - приводит слова американца IFL TV.

Ранее Рой Джонс назвал победителя боя Фьюри - Джошуа.

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