"Он не готов драться с Александром": промоутер назвал боксера, с которым Усик не проведет бой

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александра Усика (23–0, 14 КО), высказался по поводу перспективного боксера Мозеса Итаумы (11–0, 9 КО).

Функционер заявил, что украинец не будет проводить бой с представителем Великобритании.

Читай также: Усик встретился со спикером Палаты представителей США Джонсоном

"Этот бой не состоится. Мы не рассматриваем такой вариант. Не думаю, что это реальный поединок. Я уважаю Итауму и его достижения на профессиональном ринге, но он не готов драться с Александром.

Мозес – невероятно талантливый боксер и является будущим этого вида спорта. В ближайшие пару лет он будет править дивизионом", - сказал Красюк для Boxing King Media.

В последнем поединке Итаума нокаутировал в первом раунде австралийца Демси Маккина.

Ранее промоутер назвал условие, при котором Фьюри возобновит карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!