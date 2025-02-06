Промоутер Усика назвал причину, почему украинец не проведет бой с Баколе

Красюк озвучил главное требование для поединка с Александром.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк оценил шансы на бой украинца с Мартином Баколе.

По словам функционера, такой поединок не входит в планы, ведь у Мартина нет чемпионского титула.

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"Думаю, что Александр не подерется с Баколе по одной простой причине: в данный момент у Мартина нет титула.

Когда Усик вернется в бокс, он должен провести экстраординарный бой, которым, вероятно, снова станет поединок за титул абсолютного чемпиона", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее промоутер назвал боксера, с которым Усик не проведет бой.

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