iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Оттачивал свое мастерство": Кличко вспомнил спарринги с Фьюри, Джошуа, Уайлдером и Паркером

Легендарный украинец назвал особенность бокса.
Сегодня, 13:30
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о тренировках.

Украинский боксер сообщил, что проводит спарринги с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.

Читай также: Владимир Кличко назвал причину, почему не провел реванш с Джошуа

"Иногда наши противники стают нашими союзниками. К примеру, и Тайсон Фьюри, и Энтони Джошуа были моими спарринг-партнерами. Я никогда не спарринговал с Тайсоном Фьюри, но он был в моем тренировочном лагере, Эмануэль Стюард тогда привел его.

Я спарринговал с Джошуа. С ним я оттачивал свое мастерство для следующего вызова и защиты титула. Я тогда понимал, что мы увидимся позже в реальном бою. Это и есть реальность. Иногда вы тренируетесь со своими будущими соперниками.

Деонтей Уайлдер также был в моем лагере. Тогда было много молодых бойцов. И Джозеф Паркер. Все эти ребята были в моем тренировочном лагере", - сказал Кличко для Ring Magazine.

Напомним, что Владимир Кличко оценил возможность боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии
Очередной вундеркинд Ред Булл получил суперлицензию Очередной вундеркинд Ред Булл получил суперлицензию
IEM Katowice 2025: Vitality - TheMongolz, Natus Vincere - Spirit сыграют в полуфинале IEM Katowice 2025: Vitality - TheMongolz, Natus Vincere - Spirit сыграют в полуфинале
Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа16:23
Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии
Формула 115:59
Очередной вундеркинд Ред Булл получил суперлицензию
Киберспорт15:55
IEM Katowice 2025: Vitality - TheMongolz, Natus Vincere - Spirit сыграют в полуфинале
Европа15:44
Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии
Бокс15:35
Бенавидес бросил вызов Саулю Альваресу
Европа15:22
Анчелотти разошелся во взглядах с Пересом: обладатель Золотого мяча в эпицентре спора
15:05
Экстра-лига по футзалу: Энергия обыграла Ураган, Кардинал-Ровно проиграл Sky Up, ХИТ разбил Сокол
Бокс14:45
"Недавно он одержал самую большую победу": Дэвис оценил Беринчика
Теннис14:40
Индийская школьница установила новое возрастное достижение женского тенниса
Бокс14:15
"Я не знаю, кто остался для него": Питер Фьюри высказался о будущем Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK