"Оттачивал свое мастерство": Кличко вспомнил спарринги с Фьюри, Джошуа, Уайлдером и Паркером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о тренировках.

Украинский боксер сообщил, что проводит спарринги с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.

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"Иногда наши противники стают нашими союзниками. К примеру, и Тайсон Фьюри, и Энтони Джошуа были моими спарринг-партнерами. Я никогда не спарринговал с Тайсоном Фьюри, но он был в моем тренировочном лагере, Эмануэль Стюард тогда привел его.

Я спарринговал с Джошуа. С ним я оттачивал свое мастерство для следующего вызова и защиты титула. Я тогда понимал, что мы увидимся позже в реальном бою. Это и есть реальность. Иногда вы тренируетесь со своими будущими соперниками.

Деонтей Уайлдер также был в моем лагере. Тогда было много молодых бойцов. И Джозеф Паркер. Все эти ребята были в моем тренировочном лагере", - сказал Кличко для Ring Magazine.

Напомним, что Владимир Кличко оценил возможность боя с Усиком.

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