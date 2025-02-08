"Оттачивал свое мастерство": Кличко вспомнил спарринги с Фьюри, Джошуа, Уайлдером и Паркером
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о тренировках.
Украинский боксер сообщил, что проводит спарринги с Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.
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"Иногда наши противники стают нашими союзниками. К примеру, и Тайсон Фьюри, и Энтони Джошуа были моими спарринг-партнерами. Я никогда не спарринговал с Тайсоном Фьюри, но он был в моем тренировочном лагере, Эмануэль Стюард тогда привел его.
Я спарринговал с Джошуа. С ним я оттачивал свое мастерство для следующего вызова и защиты титула. Я тогда понимал, что мы увидимся позже в реальном бою. Это и есть реальность. Иногда вы тренируетесь со своими будущими соперниками.
Деонтей Уайлдер также был в моем лагере. Тогда было много молодых бойцов. И Джозеф Паркер. Все эти ребята были в моем тренировочном лагере", - сказал Кличко для Ring Magazine.
Напомним, что Владимир Кличко оценил возможность боя с Усиком.
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