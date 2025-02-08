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"Я не знаю, кто остался для него": Питер Фьюри высказался о будущем Усика

Эксперт назвал уникальность украинского чемпиона.
Сегодня, 14:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный тренер Питер Фьюри поделился мнением о будущем объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам наставника, для украинца не осталось соперников, ведь он является лучшим в дивизионе.

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"Усик победил всех супертяжеловесов, так что вы должны сказать, что он лучший. Я не знаю, кто остался для него, с кем он будет драться дальше.

Александр отличается от остальных боксерским IQ, превосходными кондициями, он очень хороший стратег, очень умный боксер. Усик заслужил свои лавры. Я не знаю, с кем ему драться. Не думаю, что есть много бойцов, способных что-то с ним показать", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее Владимир Кличко оценил возможность боя с Усиком.

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