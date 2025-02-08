iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Недавно он одержал самую большую победу": Дэвис оценил Беринчика

Американец намерен отобрать чемпионский пояс.
Сегодня, 14:45
Кишон Дэвис / The Ring
Кишон Дэвис / The Ring

Непобежденный легковес Кишон Дэвис высказался по поводу чемпиона мира по версии WBO Дениса Беринчика.

Американец признал, что ему предстоит поединок с самым сложынм соперником в карьере.

Читай также: "Я не хотел быть боксером": Владимир Кличко объяснил, почему начал заниматься боксом

"Я поборюсь за свой первый титул чемпиона мира. Это очень много значит для меня. Мой соперник не побежден и никто не хочет терять ноль в графе поражений. Недавно он одержал самую большую победу в карьере, над Эмануэлем Наваррете. Также у этого парня гораздо больше опыта и мы не деремся за вакантный титул. Мне придется отнять у него пояс.

Я никогда не сталкивался с таким стилем в качестве профессионала. Это будет что-то новое. Думаю, что всем понравился мой последний бой, вас ждет такое же великолепное выступление. Это будет засватывающее противостояние, которое вы не можете пропустить", - приводит слова Дэвиса Ring Magazine.

Поединок состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Ранее был представлен проморолик титульного боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии
Очередной вундеркинд Ред Булл получил суперлицензию Очередной вундеркинд Ред Булл получил суперлицензию
IEM Katowice 2025: Vitality - TheMongolz, Natus Vincere - Spirit сыграют в полуфинале IEM Katowice 2025: Vitality - TheMongolz, Natus Vincere - Spirit сыграют в полуфинале
Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом
Довбик отличился голом в кубковом матче с Миланом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа16:23
Манчестер Сити пропустил безумный гол, но справился с Лейтон Ориент в Кубке Англии
Формула 115:59
Очередной вундеркинд Ред Булл получил суперлицензию
Киберспорт15:55
IEM Katowice 2025: Vitality - TheMongolz, Natus Vincere - Spirit сыграют в полуфинале
Европа15:44
Манчестер Сити пропустил невероятный гол с центра поля в Кубке Англии
Бокс15:35
Бенавидес бросил вызов Саулю Альваресу
Европа15:22
Анчелотти разошелся во взглядах с Пересом: обладатель Золотого мяча в эпицентре спора
15:05
Экстра-лига по футзалу: Энергия обыграла Ураган, Кардинал-Ровно проиграл Sky Up, ХИТ разбил Сокол
Бокс14:45
"Недавно он одержал самую большую победу": Дэвис оценил Беринчика
Теннис14:40
Индийская школьница установила новое возрастное достижение женского тенниса
Бокс14:15
"Я не знаю, кто остался для него": Питер Фьюри высказался о будущем Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK