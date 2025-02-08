"Недавно он одержал самую большую победу": Дэвис оценил Беринчика

Непобежденный легковес Кишон Дэвис высказался по поводу чемпиона мира по версии WBO Дениса Беринчика.

Американец признал, что ему предстоит поединок с самым сложынм соперником в карьере.

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"Я поборюсь за свой первый титул чемпиона мира. Это очень много значит для меня. Мой соперник не побежден и никто не хочет терять ноль в графе поражений. Недавно он одержал самую большую победу в карьере, над Эмануэлем Наваррете. Также у этого парня гораздо больше опыта и мы не деремся за вакантный титул. Мне придется отнять у него пояс.

Я никогда не сталкивался с таким стилем в качестве профессионала. Это будет что-то новое. Думаю, что всем понравился мой последний бой, вас ждет такое же великолепное выступление. Это будет засватывающее противостояние, которое вы не можете пропустить", - приводит слова Дэвиса Ring Magazine.

Поединок состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Ранее был представлен проморолик титульного боя.

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