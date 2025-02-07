Беринчик - Дэвис: представлен проморолик титульного боя
Компания Top Rank показала видео, посвященное будущему поединку.
Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) в своем ближайшем бою проведет дебютную защиту титула.
Противостоять украинскому боксеру будет американец Кишон Дэвис (12-0, 8 KO).
Поединок состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.
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Перед боем промоутерская компания Top Rank представила проморолик, посвященный будущему противостоянию.
"Пусть победит сильнейший. Кровь, пот и слезы", - озаглавила видео Top Rank.
Ранее сообщалось, что Беринчик сменил тренера перед первой защитой чемпионского титула.
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