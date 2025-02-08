Бенавидес бросил вызов Саулю Альваресу

Временный чемпион WBC и регулярный чемпион WBA в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) изъявил желание провести поединок против чемпиона WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO).

Бенавидес опубликовал пост в социальной сети, в котором вызвал мексиканца на бой.

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"Представьте, если бы Канело просто согласился и уже провел бой со мной. Речь не о деньгах, а о том, что нужно спорту сейчас, и мы должны это сделать для фанатов. Без сомнения, это станет самым лучшим мексиканским поединком в истории бокса.

Давайте дадим фанатам то, что они заслуживают. Мы на 300 процентов уверены с этой стороны, но не могу сказать то же самое о другой стороне", – написал Бенавидес.

Свой последний поединок Бенавидес провел 1 февраля, когда единогласным решением победил Морреля.

Ранее были названы потенциальные соперники Альвареса на ближайшие бои.

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