Хан назвал единственный бой, ради которого Фьюри вернется на ринг

Бывший чемпион мира Амир Хан высказался по поводу Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, британец возобновит карьеру, чтобы подраться с Энтони Джошуа.

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"Тайсон - воин, и я верю, что он такой боец, который вернется и не уйдет из бокса, не дав фанатам поединок с Джошуа. Я не думаю, что он завершил карьеру. Он вернется ради этого боя. Если ему не предложат этот поединок, то я не думаю, что Фьюри мотивирует вернуться какой-то другой бой.

Фьюри провел два боя с Александром Усиком, находясь вдали от своей семьи. Я думаю, что поэтому он не пришел на церемонию The Ring. Когда Тайсон захочет драться, и у него зачешутся кулаки, он вернется и получит бой", - приводит слова Хана Mirror.

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