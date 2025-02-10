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Хан оценил шансы Фьюри и Джошуа в потенциальном бою

Эксперт отказался выбирать фаворита.
Сегодня, 18:05
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / Getty Images
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Амир Хан высказался о возможном поединке между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам эксперта, шансы британских супертяжеловесов на победу равны.

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"Это будет близкий бой. Он пройдет всю дистанцию, но его будет интересно смотреть, потому что оба бойца находятся на хорошем уровне. Перед поражением от Даниэля Дюбуа у Джошуа были хорошие победы.

Затем вы смотрите на Фьюри. Он должен быть в том положении, когда устроит близкий бой с Энтони. Если Фьюри все еще на вершине и полностью уверен в себе, то я думаю, что он по-любому победит. Но после его последних двух боев шансы равны, и сейчас здесь 50 на 50", - приводит слова Хана Mirror.

Ранее Хан назвал единственный бой, ради которого Фьюри вернется на ринг.

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