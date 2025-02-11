iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Был спорный бой с Усиком": промоутер назвал приоритетную цель Дюбуа

Уоррен вспомнил поединок, в котором украинец победил британца.
Сегодня, 09:25
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался по поводу планов британца.

По словам Уоррена, его клиент настроен провести реванш с объединенным чемпионом этой же весовой категории украинцем Александром Усиком.

Читай также: "Неплохо помогаю армии без Ломаченко": Беринчик назвал приоритетного соперника

"Прежде всего Даниэлю предстоит тяжелый бой 22 февраля в Эр-Рияде против Джозефа Паркера. Это не прогулка в парке, а тяжелое испытание. После победы будет много вариантов.

Больше всего он хочет реванш с Усиком. У парней получился очень спорный первый бой. Был законный удар, после которого Усик получил четыре минуты на восстановление. Я не буду вдаваться в подробности, но Дюбуа, вероятно, дал самый тяжелый бой Усику.

Даниэль способен победить. Учитывая нынешнюю форму Дюбуа, я думаю, что может победить Усика", - приводит слова промоутера Sky Sports.

В августе 2023 Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Во время поединка британец нанес удар ниже пояса, из-за чего рефери дал украинцу время на восстанновление.

Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх считает Усика лучшим боксером P4P на данный момент.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Динамо - Аталанта: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА 11.02.2025 Динамо - Аталанта: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА 11.02.2025
Свитолина сыграет с Пегулой во втором раунде турнира в Катаре Свитолина сыграет с Пегулой во втором раунде турнира в Катаре
Портер: Усик является лучшим боксером последних двух поколений Портер: Усик является лучшим боксером последних двух поколений
УХЛ: Днепр примет Киев Кэпиталз, Шторм проэкзаменует Крыжинку УХЛ: Днепр примет Киев Кэпиталз, Шторм проэкзаменует Крыжинку
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов11:55
Динамо - Аталанта: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА 11.02.2025
Теннис11:55
Свитолина сыграет с Пегулой во втором раунде турнира в Катаре
Бокс11:35
Портер: Усик является лучшим боксером последних двух поколений
Украина11:30
УХЛ: Днепр примет Киев Кэпиталз, Шторм проэкзаменует Крыжинку
Бокс11:16
Уоррен организовал бой двух экс-чемпионов полулегкого веса
Теннис11:05
Костюк сыграет с Гауфф во втором раунде Qatar Open
Бокс10:50
"Он будет счастлив отступить": Дэвис дерзко пригрозил Беринчику
Украина10:50
Трансферы УПЛ: Кривбасс взял хавбека Левски, Шахтер подписал легионеров
НБА10:29
Не Индиана: Лень получил роскошный вариант продолжения карьеры
Лига Чемпионов10:25
Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов 11.02.2025
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK