"Был спорный бой с Усиком": промоутер назвал приоритетную цель Дюбуа

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался по поводу планов британца.

По словам Уоррена, его клиент настроен провести реванш с объединенным чемпионом этой же весовой категории украинцем Александром Усиком.

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"Прежде всего Даниэлю предстоит тяжелый бой 22 февраля в Эр-Рияде против Джозефа Паркера. Это не прогулка в парке, а тяжелое испытание. После победы будет много вариантов.

Больше всего он хочет реванш с Усиком. У парней получился очень спорный первый бой. Был законный удар, после которого Усик получил четыре минуты на восстановление. Я не буду вдаваться в подробности, но Дюбуа, вероятно, дал самый тяжелый бой Усику.

Даниэль способен победить. Учитывая нынешнюю форму Дюбуа, я думаю, что может победить Усика", - приводит слова промоутера Sky Sports.

В августе 2023 Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Во время поединка британец нанес удар ниже пояса, из-за чего рефери дал украинцу время на восстанновление.

Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх считает Усика лучшим боксером P4P на данный момент.

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