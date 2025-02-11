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Портер: Усик является лучшим боксером последних двух поколений

Шон сравнил поколения бойцов разных эпох.
Сегодня, 11:35
Шон Портер и Александр Усик / talkSPORT
Шон Портер и Александр Усик / talkSPORT

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился мнением по поводу обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

Американец, который побеждал украинца в любителях, считает Александра одним из лучших боксеров в истории.

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"Если честно, то я не люблю сравнивать разные поколения боксеров. Полагаю, что бойцы прошлых эпох, с 50-х и 60-х годов, не могут сравниться с нами, современными боксерами.

Усик – невероятный боец, и я могу это сказать, ведь делил с ним ринг. В нашем стиле есть гораздо больше смысла, чем кажется на первый взгляд.

Усик является величайшим крузером и супертяжем двух последних поколений. То, чего он добился, и то, как он это сделал, — это нечто невероятное. Он поднялся в хевивейт, когда был меньших размеров, он заставил это выглядеть легко", - сказал Портер для talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Турки Аль аш-Шейх считает Усика лучшим боксером P4P на данный момент.

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