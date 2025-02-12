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"Нужен проходной бой": Деревянченко выбрал соперника для Кличко

Сергей призвал украинца не спешить боксировать за титул.
Сегодня, 16:05
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (15-6, 10 KO) высказался по поводу возможного возвращения Владимира Кличко в бокс.

По словам спортсмена, он допускает, что его соотечественник вернется в ринг.

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"Я читал его слова о том, что он не будет боксировать, и при этом он словно говорит, что не завершил. Здесь непонятно.

Он тренируется и спаррингует. Он всегда выглядел подтянуто и поддерживал форму. Может быть, он действительно выйдет в ринг. Кличко сказал, что мечтает побить рекорд Джорджа Формана и стать старейшим чемпионом мира".

Деревянченко призвал Владимира провести проходной бой, а также назвал кандидатов на поединок за титул.

"Я думаю, что Кличко нужен один проходной бой, чтобы почувствовать ринг. Затем можно провести и чемпионскую встречу. Возможно, его сведут с победителем пары Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер, которые разыграют титул IBF", - сказал Деревянченко для sport-express.ua.

Ранее Владимир Кличко оценил возможность боя с Усиком.

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