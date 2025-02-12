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"Готов хоть сейчас": Дюбуа объяснил, почему способен взять реванш у Усика

Британский боксер уверен, что теперь ему по силам одолеть украинца.
Сегодня, 10:58
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа не отказывается от намерения провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком после своего ближайшего боя против Джозефа Паркера 22 февраля.

Британский боксер считает, что способен одержать победу над украинцем, поскольку стал лучше по сравнению с их первым поединком в 2023 году.

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"Я просто становлюсь лучше и совершенствуюсь. Говорят, что когда выигрываешь титул чемпиона мира, ты совершенствуешься. Так что я чувствую, что это то, что происходит со мной. Я готов снова показать, на что я способен, и победить любого, кого они поставят передо мной.

В ближайшем бою я буду даже лучше, чем был против Энтони Джошуа. Это особенный момент, и я должен быть лучше, чем раньше.

Мы все в определенный момент взрослеем. Вернем все назад. Я работаю над своим следующим боем, но готов к Усику хоть сейчас", - приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Ранее Фрэнк Уоррен назвал причину, почему Дюбуа победит Паркера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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