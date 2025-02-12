"Готов хоть сейчас": Дюбуа объяснил, почему способен взять реванш у Усика

Британский боксер уверен, что теперь ему по силам одолеть украинца.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа не отказывается от намерения провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком после своего ближайшего боя против Джозефа Паркера 22 февраля.

Британский боксер считает, что способен одержать победу над украинцем, поскольку стал лучше по сравнению с их первым поединком в 2023 году.

Читай также: "Был спорный бой с Усиком": промоутер назвал приоритетную цель Дюбуа

"Я просто становлюсь лучше и совершенствуюсь. Говорят, что когда выигрываешь титул чемпиона мира, ты совершенствуешься. Так что я чувствую, что это то, что происходит со мной. Я готов снова показать, на что я способен, и победить любого, кого они поставят передо мной.

В ближайшем бою я буду даже лучше, чем был против Энтони Джошуа. Это особенный момент, и я должен быть лучше, чем раньше.

Мы все в определенный момент взрослеем. Вернем все назад. Я работаю над своим следующим боем, но готов к Усику хоть сейчас", - приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Ранее Фрэнк Уоррен назвал причину, почему Дюбуа победит Паркера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!