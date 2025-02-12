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Беллью назвал условие, при котором Паркер победит Дюбуа

Эксперт сравнил способности чемпиона с претендентом.
Сегодня, 18:10
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался о поединке Джозефа Паркера и обладателя титула IBF в супертяжелом дивизионе Даниэля Дюбуа.

По словам эксперта, представитель Новой Зеландии победит британца, если выдержит натиск на старте боя.

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"Первые 3-4 раунда будут ключевыми. Если Джо сможет их пережить, то я считаю, что он сделает свою работу, но Дюбуа в ударе. Он каждый раз рискует, он дает волю рукам и ничего не боится в моменте. Но я просто думаю, что если Паркер ответственно поработал в лагере, то он может сделать свою работу.

Паркер лучше как боксер, у него больше навыков, но он не такой сильный, как Дюбуа. К тому же Джозеф не такой молодой, как Даниэль, и молодость может тебя догнать. Дюбуа очень сильный, и если он дает волю рукам, то многим супертяжеловесам нужно его остерегаться", - сказал Беллью для talkSPORT.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее Беллью оценил вероятность реванша Усик - Чисора.

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