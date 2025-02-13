Беринчик сделал прогноз на бой Альварес - Кроуфорд
Украинец выбрал победителя поединка.
Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик высказался про возможный поединок Сауля Альвареса против Теренса Кроуфорда.
Украинский боксер считает, что боксеры покажут близкое выступление, но победит Кроуфорд.
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"Возможно, Кроуфорд победит раздельным решением судей", - сказал Беринчик в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Поединок Альвареса против Кроуфорда может пройти осенью.
Ранее сзвестно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом.
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