Нганну объявил о своем возвращении в бокс

Чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявляет, что следующий поединок проведет на боксерском ринге.

Камерунец хочет получить бой с экс-чемпионом супертяжелого дивизиона американцем Деонтеем Уайлдером.

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"Следующий свой бой я проведу в бюксе. Я хочу этого. Я не закончил с боксом. Не хочу сказать, что в ММА мне легче, я понимаю этот спорт, у меня здесь больше опыта, но я хочу драться на боксерском ринге.

Я страстно желаю получить бой с Деонтеем Уайлдером. Просто в нашем противостоянии 80-процентная вероятность, что кто-то уснет. Будет нокаутирован либо он, либо я", - приводит слова Нганну Ring Magazine.

Ранее Усик предсказал, кто из молодых бойцов станет чемпионом супертяжелого веса.

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