iSport.ua
Русский Українська

Нганну объявил о своем возвращении в бокс

Камерунец выбрал желаемого соперника.
Вчера, 22:10
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявляет, что следующий поединок проведет на боксерском ринге.

Камерунец хочет получить бой с экс-чемпионом супертяжелого дивизиона американцем Деонтеем Уайлдером.

Читай также: Тренер Беринчика назвал причину поражения в титульном бою

"Следующий свой бой я проведу в бюксе. Я хочу этого. Я не закончил с боксом. Не хочу сказать, что в ММА мне легче, я понимаю этот спорт, у меня здесь больше опыта, но я хочу драться на боксерском ринге.

Я страстно желаю получить бой с Деонтеем Уайлдером. Просто в нашем противостоянии 80-процентная вероятность, что кто-то уснет. Будет нокаутирован либо он, либо я", - приводит слова Нганну Ring Magazine.

Ранее Усик предсказал, кто из молодых бойцов станет чемпионом супертяжелого веса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Звезда Манчестер Юнайтед выбыл на длительный срок Звезда Манчестер Юнайтед выбыл на длительный срок
Выиграл два Кубка чемпионов и открыл миру Моуринью: умер легендарный президент Порту Выиграл два Кубка чемпионов и открыл миру Моуринью: умер легендарный президент Порту
Милан с голом новичка дожал Верону в Серии A Милан с голом новичка дожал Верону в Серии A
Турнир четырех наций: сборная Финляндии в овертайме одолела Швецию Турнир четырех наций: сборная Финляндии в овертайме одолела Швецию

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится гонками преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа00:49
Звезда Манчестер Юнайтед выбыл на длительный срок
Европа00:21
Выиграл два Кубка чемпионов и открыл миру Моуринью: умер легендарный президент Порту
Вчера, 23:46
Европа23:46
Милан с голом новичка дожал Верону в Серии A
Европа и мир23:12
Турнир четырех наций: сборная Финляндии в овертайме одолела Швецию
Бокс22:55
"Это не падение": жена Усика поддержала Беринчика после поражения
Украина22:45
Трансферы УПЛ: Левый Берег подписал бразильца, ЛНЗ вернул украинца из Европы
Биатлон22:30
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
Украина22:26
Бразилец забрал номер легенд Шахтера
Бокс22:10
Нганну объявил о своем возвращении в бокс
Формула 121:56
Сайнс оценил шансы Феррари на титул после перехода Хэмилтона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK