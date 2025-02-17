"Победит нокаутом": Шэннон Бриггс сделал прогноз на бой Кроуфорд - Альварес

Американский ветеран супертяжелого веса Шэннон Бриггс поделился мнением относительно поединка между его Теренсом Кроуфордом и объединенным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом.

По словам опытного боксера, Кроуфорд нокаутирует Канело.

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"Теренс собирается победить. Он сделает это нокаутом. Крофорд будет преследовать соперника. Он будет сильным во время боя. Он будет наносить сильные удары. Это его мечта. Такую цель он преследовал всю жизнь.

Я знаю его, когда он еще был маленьким ребенком. Парню тогда было 10 или 11 лет. Теренс может драться в этой весовой категории, и он победит. Поверьте мне, так все и будет", - приводит слова Бриггса Fight Hub TV.

Ранее Кроуфорд назвал боксеров, которые победят Джервонту Дэвиса.

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