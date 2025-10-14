Сборная Бразилии впервые проиграла матч, ведя в два мяча к перерыву

Во вторник, 14 октября, сборная Японии в Токио сыграла товарищеский матч против сборной Бразилии.

По итогам первых 45-ти минут "селесао" вели в счете 0:2, однако после перерыва хозяева вырвали победу 3:2.

Голы на свой счет записали Такуми Минамино, Кейто Накамура и Аясе Уэда, став виновниками исторического события.

Никогда в своей истории сборная Бразилии не проигрывала официальный матч, ведя в два мяча после перерыва. Кроме того, она также впервые проиграла Японии.

Стоит отметить, что обе команды уже гарантировали себе выход на ЧМ-2026.

Ранее также сообщалось, что сборная Швеции уволила главного тренера.

