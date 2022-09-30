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Лидер Аталанты Малиновского хочет уйти из клуба

Луис Муриэль намерен сменить обстановку.
Сегодня, 19:25
Луис Муриэль
Луис Муриэль
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Аталанта Малиновского может лишиться одного из лидеров.

Как сообщает CalcioMercato, Луис Муриэль считает, что пришло время уйти из команды.

При этом наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини не намерен расставаться с форвардом.

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Источник отмечает, что колумбиец рассматривает возвращение в Фиорентину, за которую он играл в 2019 году.

31-летний нападающий провел 5 матчей в этом сезоне Серии А, не отличившись результативными действиями.

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