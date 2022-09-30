Лидер Аталанты Малиновского хочет уйти из клуба
Луис Муриэль намерен сменить обстановку.
Аталанта Малиновского может лишиться одного из лидеров.
Как сообщает CalcioMercato, Луис Муриэль считает, что пришло время уйти из команды.
При этом наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини не намерен расставаться с форвардом.
Читай также: "Остановите подсчет": Малиновский иронично отреагировал на выход Аталанты на первое место в Серии А
Источник отмечает, что колумбиец рассматривает возвращение в Фиорентину, за которую он играл в 2019 году.
31-летний нападающий провел 5 матчей в этом сезоне Серии А, не отличившись результативными действиями.