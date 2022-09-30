Лидер Аталанты Малиновского хочет уйти из клуба

Аталанта Малиновского может лишиться одного из лидеров.

Как сообщает CalcioMercato, Луис Муриэль считает, что пришло время уйти из команды.

При этом наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини не намерен расставаться с форвардом.

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Источник отмечает, что колумбиец рассматривает возвращение в Фиорентину, за которую он играл в 2019 году.

31-летний нападающий провел 5 матчей в этом сезоне Серии А, не отличившись результативными действиями.