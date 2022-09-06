"Остановите подсчет": Малиновский иронично отреагировал на выход Аталанты на первое место в Серии А

В рамках пятого тура чемпионата Италии Аталанта на выезде обыграла Монцу (2:0).

Благодаря победе бергамский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, имея 13 очков.

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Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский отреагировал на данный результат команды. Футболист в Twitter опубликовал пост, в котором иронично пошутил на выход команды на первое место.

"Остановите подсчет", - написал Малиновский, добавив смеющиеся смайлики.

В текущем сезоне Малиновский принял участие в пяти играх, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

В следующем туре Аталанта сыграет на своем поле с Кремонезе. Поединок состоится в воскресенье, 11 сентября.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Монца - Аталанта.