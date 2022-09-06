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Монца - Аталанта 0:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:25
Монца - Аталанта: Видео голов / Getty Images
Монца - Аталанта: Видео голов / Getty Images
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В рамках пятого тура чемпионата Италии Аталанта на выезде обыграла Монцу (2:0).

В первом тайме бергамский клуб создал несколько возможностей, однако забить так и не сумел.

После перерыва подопечным Гасперини удалось взломать оборону соперника. На 57-й минуте голом отметился Хойлунд, а спустя несколько минут бывший футболист донецкого Шахтера Марлон отметился автоголом.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Монца - Аталанта:

Монца - Аталанта 0:2
Голы: Хойлунд, 57, Марлон, 65 (аг)

Монца: Ди Грегорио, Мари, Марлон, Кальдирола (Иццо, 86), Биринделли (Кольпани, 76), Пессина, Сенси (С. Молина, 76), Ровелла, Аугусто, Мота (Гиткьяр, 86), Капрари (Петанья, 70)

Аталанта: Муссо, Толой, Демираль, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста (Соппи, 46), Эдерсон (Мале, 76), Лукман (Бога, 88), Малиновский (Скальвини, 71), Хойлунд (Пашалич, 71)

Предупреждения: Ровелла, 75 - Скальвини, 80.

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