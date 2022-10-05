Брюгге Яремчука и Соболя установил рекорд для бельгийских клубов в ЛЧ

Никогда ранее команды из этой страны не набирали такое количество очков.

В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ Брюгге победил Атлетико (2:0).

Благодаря этому триумфу "черно-синие" установили рекорд для бельгийских команд в данном турнире.

Всего за три матча коллектив Карла Хуфкенса набрал девять из девяти возможных очков.

Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежал королевскому клубу.