Брюгге Яремчука и Соболя установил рекорд для бельгийских клубов в ЛЧ
Никогда ранее команды из этой страны не набирали такое количество очков.
Сегодня, 09:39
В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ Брюгге победил Атлетико (2:0).
Благодаря этому триумфу "черно-синие" установили рекорд для бельгийских команд в данном турнире.
Всего за три матча коллектив Карла Хуфкенса набрал девять из девяти возможных очков.
Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежал королевскому клубу.
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
Последние новости
Бокс09:55
Бокс09:25
Лига Чемпионов09:00
Киберспорт08:55
Лига Чемпионов08:30