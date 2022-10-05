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Брюгге Яремчука и Соболя установил рекорд для бельгийских клубов в ЛЧ

Никогда ранее команды из этой страны не набирали такое количество очков.
Сегодня, 09:39
Брюгге / Getty Images
Брюгге / Getty Images
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В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ Брюгге победил Атлетико (2:0).

Благодаря этому триумфу "черно-синие" установили рекорд для бельгийских команд в данном турнире.

Всего за три матча коллектив Карла Хуфкенса набрал девять из девяти возможных очков.

Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежал королевскому клубу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол брюгге ЛЧ
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