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Хоффенхайм поднялся в зону ЛЧ благодаря разгрому Шальке

Коллектив Андре Брайтенрайтера не оставил "кобальтовым" ни единого шанса.
Сегодня, 00:53
Хоффенхайм
Хоффенхайм
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В рамках десятого тура Бундеслиги Хоффенхайм на чужом поле встретился с Шальке.

"Синие" с легкостью переиграли своего оппонента. Матч завершился со счетом 3:0.

Голами в ворота подопечных Франка Крамера отличились Мунас Даббур и Роберт Сков.

Благодаря победе Хоффенхайм поднялся на 3 строчку, имея 17 очков. У Шальке 16 позиция и 6 пунктов.

Шальке - Хоффенхайм 3:0.

Голы: Сков, 11, 59, Даббур, 45+2.

Шальке: Шволов – Брюннер (Айдин, 46), Йосида, Граймль, Аувеян – Дрекслер (Ларссон, 70), Молле (Польтер, 72), Крал – Краус, Теродде (Караман, 70), Бюльтер.

Хоффенхайм: Бауман – Фогт, Нсоки, Кабак – Анхелиньо, Гайгер (Руди, 65), Премель, Баумгартнер (Штиллер, 75), Сков (Куарежма, 88) – Даббур (Бруун Ларсен, 75), Рюттер (Беккер, 88)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шальке бундеслига хоффенхайм
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