Причиной непопадания Яремчука в заявку на матч чемпионата Бельгии не является травма

Из-за чего именно украинец не попал в список доступных игроков, остается неизвестным.

Ранее Брюгге опубликовал заявку на матч чемпионата Бельгии против Остенде, где не нашлось места Роману Яремчуку.

Как сообщают бельгийские СМИ, причиной отсутствие украинца стала не травма, которую он мог бы получить.

Футболист тренировался по обычной программе со всей командой, узнав о своем непопадании в заявку лишь накануне.

Что именно сподвигло наставника бельгийцев Карла Хуфкенса не включать форварда в список неизвестно. Клуб и игрок не комментируют ситуацию.